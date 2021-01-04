В Волынской области мужчина получил серьезные травмы при взрыве петарды из-за собственной неосторожности.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Сообщение в полицию поступило от медиков около 21 часа 31 декабря 2020 года. Выехавшие на место полицейские выяснили, что 38-летний местный житель, находясь в ванной комнате собственного дома, зажег фитиль петарды "Р-23", - говорится в сообщении.

Муж пытался ее погасить пальцами левой руки, но петарда взорвалась. В результате собственного неосторожного обращения с пиротехникой волынянин получил телесные повреждения: ампутацию двух пальцев и рваную рану левой кисти.

Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение Маневицкой центральной районной больницы.

Ранее "Страна" рассказывала, что под Черкассами ребенок попал в больницу с сотрясением мозга и ожогами из-за взрыва петарды.

Также мы писали о том, как в Днепре петарда взорвалась в руках 10-летней девочки и лишила ее пальцев.