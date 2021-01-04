Не успело правительство поднять цены на газ для украинцев, как в стране начали подниматься газовые бунты.

Первая ласточка пролетела в Лубнах Полтавской области. Там сегодня на несколько часов перекрыли трассу государственного значения М-03, которая связывает Киев и Харьков.

Вместе с жителями города и прилегающих к нему районов против заоблачных цен поневоле бастовали сотни водителей, застрявших в многокилометровых заторах.

Люди вышли против роста цен со стороны газораспределительной компании, которой расценки утвердил Киев.

Что произошло и подключатся ли к бунту другие регионы - разбиралась "Страна".

Что происходит в Лубнах

В конце декабря в Лубнах, Пирятине и Гребенке, а также Оржице Полтавской области начались массовые протесты. Они прошли у офиса "Лубныгаза" и местных администраций.

Фото "Реальные Лубны"

Потом люди 28 декабря ненадолго перекрыли трассу Киев-Харьков.

Причина была в том, что жители Полтавской области получили космические газовые счета. Мало того, что тарифы на доставку газа там были повышены в два раза (с полутора до трех гривен за кубометр), так еще и вписаны по 299 лишних кубов газа.

Некоторые жители говорят, что у них цена за транспортировку газа поднялась с 200 до 600 гривен - то есть даже втрое.

После массовых митингов в "Лубныгазе" признали, что насчитали лишние кубометры из-за технической ошибки. Квитанции на оплату услуги по распределению природного газа, поступившие с 20 по 25 декабря 2020 года были отозваны. Новые пообещали прислать 4-6 января 2021 года.

Однако, судя по тому, что прислали - по остальным удорожаниям вопрос не был снят. И в понедельник ситуация только обострились.

Жители Лубен и окрестных поселков 4 января снова заблокировали трассу Киев-Харьков. Несколько сотен человек начали ходить взад-вперед по пешеходному переходу, после чего на дороге сформировалась 20-километровая пробка в обе стороны дороги.

4 января под Лубнами перекрыли трассу государственного значения М-03. Кадр из видео

Это была уже куда более серьезная акция, чем подготовительная 28 декабря. Она продолжалась несколько часов. К претензиям за платежки добавили жалобы на то, что "Лубныгаз" безосновательно отрезает потребителей от снабжения, а также по-хамски общается с людьми на уровне своей администрации и представителей.

"У людей нет работы, а седьмого числа еще идут на карантин. На работу не ходят - чем будут платить за газ?", - возмущаются местные жители.

"У меня пенсия 2200 гривен. Пришла мне платежка на трубы - 800 гривен. Эта транспортировка не входит в субсидию", - объясняет жительница Лубен Людмила. По ее словам, горожан заставляют оплачивать газовиков, которые получают огромные по местным меркам зарплаты - по 15-20 тысяч в месяц.

"Коболев (глава "Нафтогаза" - Ред.) жирует, а нас как липку обдирают! Эта ситуация может, как снежный ком, начаться по всей Украине", - заявляют протестующие. Они потребовали возвращения всех ценников на доянварский уровень.

Прозвучали также и политические требования - вернуть газораспределительные сети в собственность громады. Это закономерно поддержал и местный мэр.

Как взвинтили цены на газ в январе

Ситуация в Лубнах действительно может стать первым звоночком для власти, которая с января резко задрала газовые тарифы.

Мы уже рассказывали, что в январе 2021 года тарифы на газ для населения побьют исторический рекорд. Ценник подняли поставщики газа по всей стране.

Почти на гривну поднял цену "Нафтогаз" - до 7,22 гривен за куб. На 1,6 гривны (до 8,82 гривны за куб) повысили ценник подразделения компании "Энера" в Сумах, Чернигове, Виннице и других городах. Рекордный январский ценник - 10 гривен 80 копеек выставил "Львовэнергосбыт".

Но особенно сильно подорожала доставка. Тарифы на транспортировку, которые для газораспредельительных компаний утвердила НКРЭ, предусматривают подорожание этой услуги на 6-110%. "Лубныгаз" попал в топ этого списка с удорожанием на 101%.

Для сравнения - тариф на доставку для "Киевоблгаза" повысили почти на 80% (до 1,74 гривен за куб), для "Кировоградгаза" - на 84,6% (до 1,92 гривны за куб), для "Тернопольгаза" - на 110% (до 2,6 грн за куб), для "Херсонгаза" - на 78,4% (до 2,5 гривен) и т.д.

Совокупно повышение тарифа сразу и на газ, и на его доставку дает просто рекордный ценник - в среднем 9-10 гривен за куб. Что очень сильно ударит по карманам жителей частного сектора, для которых газ - это не только приготовление пищи или нагрев воды, но и отопление.

"Страна" уже высчитывала, что в этом случае зимой переплата составит порядка 800-900 гривен. Как видим, именно такие суммы вывели жителей Полтавщины на акцию протеста.

На втором месте после Лубен - Тернополь, где доставка газа подорожала в 2,3 раза, до 2,34 гривен за куб. То есть по факту под удар попали аграрные районы страны, где превалирует частный сектор.

Газовщики поясняли необходимость увеличения тарифов подорожанием газа, затратами на ремонты сетей и ростом минимальной зарплаты. С этими аргументами согласились в НКРЭ, которая одобрила проекты постановлений о новых тарифах.

Но, как видим, население их не одобряет. И первые ростки этого процесса начались в Лубнах.