Во вторник, 5 января, с юго-западной стороны в Украину войдет циклон по имени Ahmet, поэтому осадки предполагаются в западных областях Украины, в Одесской, Николаевской, Винницкой, а вечером и в Житомирской, Киевской и Черкасской областях. На остальной территории будет сухо. Об этом на своей странице в соцсети пишет синоптик Наталья Диденко.

"Пойдет преимущественно дождь, при приближении температуры к низшим значениям возможен местами мокрый снег. Карта 2... Учитывая, что пока температура воздуха особенно снижаться не хочет, поэтому у дождя будет намного больше шансов, чем у снега", - прогнозирует синоптик.

По данным Натальи Диденко, 5 января максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +1-5 градусов, на востоке от 0 до +3, на западе и на юге +4-9 градусов.

"О туманах никому уже не интересно, потому что они явно преувеличивают с своим присутствием, но все же напоминаю, - местами туманы с ухудшением видимости. Уважаемые водители, внимательно!" - предупреждает синоптик.

В Киеве во вторник ожидается облачная погода, вечером вероятен небольшой дождь или мокрый снег .

"Температура воздуха в столице 5 января будет колебаться в течение дня в пределах + 1 + 3 градусов.

На Сочельник будет сыро, облачно, на Рождество в Украину прискачет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра. Небольшой мороз, однако больше в ночные часы, появится выходные и в начале следующей недели, ближе к Маланки-Василию", - пишет Диденко.

Ранее "Страна" писала о том, что температура воздуха в последний день 2020 года в Киеве упала до показателей октября.

Также мы сообщали, что в Беринговом море зафиксирован "циклон-бомба" с ураганным ветром и 18-метровыми волнами.