Во вторник, 5 января, погода разделит Украину на две части: пасмурную, дождливую и переменно-облачную, сухую. Обе будут с плюсовой температурой воздуха в дневные часы. Также прогнозируют туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди, а местами дожди с мокрым снегом, накроют всю западную Украину, а также Житомирскую, Винницкую, Одесскую и Николаевскую области. Температура воздуха в этих регионах ночью +1-3 градуса, в Житомирской области до -1. Днем прогреется до +4-6, в южных регионах - до +6-8 градусов.

На территории, где будет преобладать сухая погода, ночью ожидается от +1 до -4 градусов. Днем потеплеет до +1-4.

Фото: meteo.gov.ua

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