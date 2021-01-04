Португальская медработница скончалась спустя 48 часов после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech, недавно одобренным ВОЗ. 41-летняя Соня Асеведо, трудившаяся педиатром в Португальском институте онкологии в Порту, внезапно умерла дома 1 января.

Об этом сообщает Daily Mail.

У Асеведо, матери двоих детей, не было никаких побочных эффектов непосредственно сразу после вакцинации. Ее отец Абилио Асеведо сказал португальской газете Correio da Manha, что у женщины не наблюдалось никаких проблем со здоровьем.

"Ей сделали вакцину против Covid-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери", - заявил отец умершей.

Ожидается, что вскрытие тела врача состоится сегодня или завтра.

Дочь Асеведо, Ваня Фигередо, сказала, что ее мать жаловалась только на обычный при вакцинации дискомфорт в области укола, но в остальном все было в порядке.

Умершая медработница

Работодатели Асеведо подтвердили, что умершая женщина была вакцинирована 30 декабря. Они заверили, что их не уведомляли о каких-либо нежелательных эффектах как во время укола, так и в течение нескольких часов после него.

В официальном заявлении португальского института онкологии говорится, что совет директоров подтверждает это событие и выражает соболезнования семье и друзьям педиатра.

В Португальском институте онкологии вакцинировались больше 500 человек

Женщина стала одной из 538 работников института, получивших вакцину Pfizer/BioNTech.

С этой вакциной уже не раз возникали проблемы. Так, в Финляндии был зарегистрирован первый случай побочной реакции на препарат.

А в Мексике врач попала в больницу после прививки от коронавируса вакциной Pfizer.