Несмотря на хорошую статистику заражения коронавирусом в Украине в понедельник, 4 января, наша страна вошла в верхние строки антирейтингов заболеваемости COVID-19. По числу новых заражений мы расположились на девятом месте в европейском списке, а в мировом - на 16-м.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

В Европе в лидерах по числу новых заражений являются Великобритания, Россия, Италия, Швейцария, Нидерланды, Чехия, Польша и Португалия, за ними следует Украина. Замыкает десятку Германия. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 151 098 зараженных.

В мире по числу инфицирований лидируют Великобритания, Россия и Индия. За сутки на планете заразились 233 863 человека.

Таблица прироста новых случаев заражений в мире

По приросту смертей в мире лидируют Россия (+482), Великобритания (+407) и Мексика (+362). Украина на 17-м месте с 73 летальными случаями. Что касается Европы, то здесь антирейтинг по смертности возглавили Россия, Великобритания и Италия (+348). Украина в европейском списке находится на десятом месте.

Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции (в мире)

За все время пандемии в мире выявили около 86 миллионов зараженных. 60 с лишним миллионов людей уже выздоровели. От осложнений инфекции умерли 1 миллион 800 тысяч человек.

Ранее "Страна" рассказывала о положении дел с коронавирусом на планете в воскресенье.

Мы также разбирались, откажется ли власть от идеи жесткого локдауна в связи с улучшением статистики заражений.