Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор готов предложить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу политическое убежище.

Об этом пишет РИА Новости.

"Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище", - заявил Обрадор на пресс-конференции.

Напомним, 4 января суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США.

При этом адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.

История началась с летом в 2016 году - за несколько месяцев до президентских выборов в США, когда на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи писем Нацкомитета Демократической партии США. Считается, что к этому причастна РФ, которая таким образом способствовала избранию Трампа президентом США.

В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании.

В частности, основатель WikiLeaks считает, что Швеция может экстрадировать его в США, где хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Позже шведские органы юстиции прекратили расследование в отношении основателя WikiLeaks.

Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Ассанжа в посольстве Эквадора.

Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года из-за неявки основателя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого прятался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. Суд в Лондоне в мае приговорил его к 50 неделям лишения свободы.