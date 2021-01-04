Президент Мексики объявил о готовности дать убежище Ассанжу
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор готов предложить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу политическое убежище.
Об этом пишет РИА Новости.
"Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище", - заявил Обрадор на пресс-конференции.
Напомним, 4 января суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США.
При этом адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.
История началась с летом в 2016 году - за несколько месяцев до президентских выборов в США, когда на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи писем Нацкомитета Демократической партии США. Считается, что к этому причастна РФ, которая таким образом способствовала избранию Трампа президентом США.
В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании.
В частности, основатель WikiLeaks считает, что Швеция может экстрадировать его в США, где хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Позже шведские органы юстиции прекратили расследование в отношении основателя WikiLeaks.
Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Ассанжа в посольстве Эквадора.
Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года из-за неявки основателя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого прятался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. Суд в Лондоне в мае приговорил его к 50 неделям лишения свободы.