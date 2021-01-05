Во вторник, 5 января, на народном календаре был Федулов день - в честь святого, который умер в третье веке, пострадав за веру. Народные языческие обычаи переплелись с церковным календарем - так появились приметы и традиции этого дня.

Кто такой святой Феодул

В этот день в церкви вспоминают святого Феодула - мученика, жившего в Фессалониках при императорах Диоклетиане и Максимилиане. Это было время притеснений христиан.

Феодул служил чтецом в церкви. Однажды ему приснилось, что человек в светлой одежде вложил ему в руку перстень, а когда он проснулся, то и правда увидел возле себя перстень с изображением Креста. С его помощью он исцелял людей и многие язычники, уверовав в чудо, приняли христианство.

Когда, по преданию, Феодулу предложили отречься от веры либо принять смерть он ответил: "Я выбираю жизнь, но жизнь вечную". После этого его и еще нескольких мучеников бросили в море с камнями на шее.

Народные приметы и обычаи

Этот день традиционно посвящали домашним животным. Хлева и птичники особенно тщательно чистили, задавали щедрый корм скотине и птицам.

Женщины пекли коржи из отрубей и скармливали их животным. Птице насыпали прокаленное в печи зерно. Считалось, что это поможет привлечь здоровье и достаток. На стол подавали сладкое печенье в виде фигурок овец, коров, уток.

В этот день заканчивали приготовления к Рождеству. Нельзя был пользоваться острыми предметами, поскольку считалось, что, если пораниться на Федула, то проболеешь весь год.

Также присматривались к погоде. Часто в этот день было ветрено, а ветер сулил богатый урожай. Снегопад обещал холодную и сырую погоду в июле.