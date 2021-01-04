Патрульные полицейские поймали 1356 нетрезвых водителей с 31 декабря по 3 января включительно.

Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции в Twitter.

"За период праздников, с 31.12.2020 до 03.01.2021, на линию 102 от граждан поступило более 130 тысяч вызовов, из них 2241 сообщения о ДТП. В авариях травмировались 183 человека и 33 погибли", - говорится в сообщении.

В этот период патрульные составили 1356 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения.

Ранее "Страна" рассказывала, что бывшего начальника ужгородской полиции уволили из органов за вождение в нетрезвом виде.

Также мы писали о том, что с 1 июля 2020 года за вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность, а штрафы увеличены до 51 тысячи гривен.