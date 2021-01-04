Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая недавно закрыла свои общественные организации в Украине, покинула страну и улетела в США.

Об этом "Стране" заявил глава Ассоциации психиатров Украины, директор Украинско-американского бюро защиты прав человека Семен Глузман.

"По моей информации сегодня Супрун улетела в США. Непонятно - на время или "с концами". Если учесть ее "подготовительную работу" (в том числе закрытие связанных с ней контор), можно предположить второй вариант. И это, конечно, очень жаль, так как в этом случае никакой ответственности за "реформу" медицины, а это значит, что в Украине можно делать все что угодно без всякой ответственности", - сказал Глузман.

По его словам, Супрун была назначена в своем время на пост и.о. главы Минздрава по инициативе президента Петра Порошенко

"Но она же появилась в Украине не просто так. Ее Порошенко "добровольно" назначил, что мне лично подтверждал экс-генпрокурор Луценко и американские дипломаты. Следовательно, и искать заинтересованных в ее отбытии из Украины нужно искать в том же окружении", - заявил он.

Напомним, 1 января Ульяна Супрун написала пост о том, что прекращает вести свою страницу в Facebook.

Позже стало известно, что еще в декабре она вместе с мужем закрыла три принадлежащие им общественные организации.