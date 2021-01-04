Национальная полиция Украины начала расследование угроз, которые накануне Нового года поступили в адрес застройщика и экс-нардепа Максима Микитася, а также члена набсовета "Укрзализныци", бывшего нардепа Сергея Лещенко.

Об этом "Стране" сообщил источник в Нацполиции.

Уголовное производство открыто сегодня, 4 января, по заявлению Александра Кузьменко - адвоката замглавы Офиса Президента Олега Татарова. Дело расследуется по статье 129 часть вторая (угроза убийством).

Напомним, 31 декабря член набсовета "Укрзализници" Сергей Лещенко и главный подозреваемый в деле "Укрбуда" Максим Микитась заявили о поступивших им угрозах в связи с уголовным делом против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Давая понять, что эти угрозы могут поступать от самого Татарова.

После этого Татаров публично пообещал, что будет добиваться расследования угроз в адрес Микитася и Лещенко.

А известный юрист Андрей Портнов, со ссылкой на свои источники, сообщил, что угрозы поступали с телефонов, геолокация которых находилась около офиса НАБУ. То есть - это могла быть инсценировка с целью дискредитации Олега Татарова.

Подробнее о войне НАБУ с Олегом Татаровым можно прочитать здесь.

Что касается самого Микитася, то за несколько часов до 2021 года Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде двухмесячного ареста без права выхода под залог.