Украинская полиция, которая получила новые сведения о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета, проведет следственные действия в Беларуси.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передают "Украинские новости".

По словам источника, было получено разрешение на проведение следственных действий именно на территории Беларуси.

"Речь идет о следственных действиях на территории этой страны", - отметил собеседник.

Какие именно мероприятия будут проведены, источник не сообщил.

Напомним, сегодня появилась новая версия убийства Павла Шеремета, согласно которой журналиста могли заказать белорусские спецслужбы. Позже в украинской полиции заявили, что разрабатывают это направление еще с декабря. Тогда же копы сообщили, что получили право на проведение следственных действий в одной из европейских стран.

Подробнее об этом деле можно прочитать в нашем материале "Гибель Шеремета вешают на Лукашенко. Что известно о новой версии убийства журналиста".