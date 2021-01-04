Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отказался подтверждать версию о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко является заказчиком убийства журналиста Павла Шеремета, которая появилась после слитых в интернет записей прослушки КГБ.

Об этом он заявил в эфире "Прямого канала" в понедельник, 4 января.

Геращенко отказался говорить о версии, согласно которой Лукашенко был заказчиком убийства оппозиционного журналиста Павла Шеремета.

"На записях, которые обнародованы, нет господина Лукашенко. Попытки выдавить из меня обвинения против господина Лукашенко - они бесполезны", - сказал Геращенко.

Напомним, сегодня появилась еще одна версия убийства Шеремета - его могли взорвать по заказу спецслужб Беларуси. Запись была опубликована европейскими СМИ, после чего украинская полиция подтвердила, что еще с декабря разрабатывает это направление.

При этом, по словам Геращенко, версия с КГБ Беларуси не повлияет на дело обвиняемых в убийстве Шеремета Антоненко и Кузьменко.

О том, что известно о новой версии убийства журналиста и почему его гибель вешают на Лукашенко, можно прочитать в нашем материале.