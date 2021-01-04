Кастинговое агентство "Лот" отрицает информацию от том, что набирало для массовки детей, которые снимались в новогоднем ролике президента Владимира Зеленского.

Об со ссылкой на сотрудницу агентства сообщают "Украинские новости" в понедельник, 4 января.

Сотрудница по имени Людмила заявила, что агентство не искало для этого ролика детей-актеров.

"Нет, не подбирали", - сказала она.

Ранее сообщалось, что объявление о наборе было подано 25 декабря. В нем якобы говорилось, что для "новогодней рекламы" требуются "девочки и мальчики 5-8 лет". Съемки планировалось провести 27-28 декабря в одну или две смены.

Напомним, 31 декабря 2020 года Зеленский в видеообращении поздравил украинцев с наступающим 2021 годом. Поздравительный ролик длился 15 минут. Видео было построено в форме обращения президента к маленьким детям, которым он рассказывает о коронавирусе, международных партнерах и политических оппонентах.

Ранее "Страна" подробно анализировала, как президент поздравил украинцев с Новым годом.