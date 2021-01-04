В Сербии задержали вандалов, которые в конце 2020 года осквернили открытый недавно Вечный огонь на мемориале освободителям Белграда.

Об этом сообщат пресс-служба сербского МВД.

Полиция задержала двух молодых человек - 22 и 17 лет. Они вылили на памятник цемент, а также поставили на него мусорное велом с надписью "Освободители? Нет, никогда".

22-летний молодой человек вскоре предстанет перед прокуратурой, а на несовершеннолетнего заведено дело об уничтожении и повреждении чужих вещей, а также о разжигании ненависти. "Есть подозрения, что ранее они повредили памятники в парке-крепости Калемегдан, испачкав их рисунками и оскорбительными надписями", — добавили в министерстве.

"Я поражен фактом, что преступники настолько молодые. Мы все должны спросить себя, что мы должны сделать, чтобы фашистское зло не отравило больше ни одну молодую душу", — заявил в этой связи глава МВД Сербии Александр Вулин.

Напомним, мемориал был осквернен в ночь на 30 декабря. В связи с этим российское диппредставительство выразило глубокое потрясение произошедшим. "Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер", - говорилось в сообщении.

Торжественная церемония зажжения Вечного огня в мемориальном Парке освободителей Белграда состоялась 15 декабря. В церемонии приняли участие президент Сербии Александр Вучич и глава МИД России Сергей Лавров. Для этого из Москвы специально доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.

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