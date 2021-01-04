Шведская экоактивистка Грета Тунберг решила отметить 18-летие в пабе и раскрыть "все темные секреты заговора о климатических школьных забастовках".

Об этом ставшая совершеннолетней 3 января девушка написала в в Twitter.

Также она опубликовала свое фото в свитшоте с надписью "Сообщество плоского Марса", вероятно, иронизируя над последователями теории о плоской Земле.

"Спасибо за все поздравления в день моего 18-летия! Сегодня вечером найдете меня в местном пабе, я раскрою все темные секреты заговора о климатических школьных забастовках и моих злых кураторах, которые больше не могут контролировать меня. Наконец-то я свободна!" - написала Тунберг.

Напомним, что Грета Тунберг стала известной после того, как стала устраивать одиночние "климатические пикеты" у местного парламента по пятницам, на которые она приходила вместо занятий в школе. А эмоциональное выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату в 2019 году сделало Тунберг мировой звездой. В 2020 году Тунберг заявила, что возвращается к учебе в школе.