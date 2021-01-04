Национальное агенство по вопросам госслужбы планирует отбирать менеджеров среднего и высшего звена органов исполнительной власти буквально за считанные дни или даже часы.

В понедельник, 4 января, на едином портале вакансий государственной службы появился множество интересных вакансий, заявки на которые будут приниматься только два дня.

Например, разыскивается заместитель Главы Госслужбы экспортного контроля Украины на оклад в 26500 гривен (без учета надбавок, доплат и премий). Вакансия закроется 6 января. К претендентам на такую должность выдвигается всего 4 требования: высшее образования не ниже степени магистра, стаж работы не менее 7 лет (или не менее 3 лет на руководящих должностях в сфере экспортного контроля), свободное владение украинским языком и владение иностранным языком.

Также появилась вакансия замдиректора департамента - начальника управления градостроительного кадастра Киевской областной администрации. От соискателя ожидается, что он будет организовывать работу по ведению и регистрации кадастровой информации, градостроительному мониторингу и отвечать за работу системы кадастра. Оклад предлагается в 10600 гривен, не считая надбавок, доплат и премий. Квалификационные требования довольно простые: высшее образование, опыт работы в госслужбе не менее 2 лет и свободное владение украинским языком. Эта вакансия также закроется 6 января.

Еще одна вакансия, на которую будут искать специалиста всего двое суток - это начальник отдела по борьбе с коррупцией на Гостаможне. Соискателю обещают оклад в 12500 грн. За эти деньги он должен будет заниматься профилактикой коррупции, разъяснять антикоррупционное законодательство и помогать заполнять декларации работникам Государственной таможенной службы. Квалификационные требования к будущему борцу с коррупцией также не слишком сложные - высшее образование, опыт работы на госслужбе 2 года и владение украинским языком.

На некоторые вакансии отбор длился вообще только один день. Например, 31 декабря было объявлено о поиске главного специалиста по мобилизационной работе в Департаменте охраны здоровья Ивано-Франковской обладминистрации на оклад в 5500 грн. А уже 4 января (по сути первый рабочий день после Нового года) прием заявок закрыт.

Аналогичные сроки по отбору были и на должность главного специалиста Волынского окружного админсуда на оклад 5950 грн.

Также за 1 день должен был найтись Главбух Центра предоставления админуслуг Днепровского района в Киеве. Ему предлагали оклад в 6100 грн.

4 рабочих дня в канун Нового года Нацагенство по вопросам предотвращения коррупции искало руководителя отдела просветительской работы на оклад в 27400 грн.

4 рабочих дня было выделено на поиск ряда сотрудников в Министерство по делам ветеранов. Например, пресс-секретаря в Минветеранов звали на оклад в 13700 гривен. А замначальнику отдела административно-хозяйственного обеспечения и закупок в Минветеранов предлагали оклад в 14500 грн.