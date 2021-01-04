В Украине может появиться реестр лиц, которым сделали прививку от коронавирусной болезни. Президент Владимир Зеленский призвал правительство ускорить его создание.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 4 января.

"Глава государства также поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что за последние недели в Украине заметно снизилось число больных Covid-19, а также растет количество выздоровевших. В связи с этим Зеленский поручил всесторонне проанализировать динамику заболеваемости Covid-19 после Нового года.

Напомним, в Украине планируют трехэтапную вакцинацию населения от коронавируса. Она стартует не раньше, чем когда страна получит необходимые препараты в количестве 10% от числа населения. По словам главы Минздрава, в нашей стране начнется вакцинация от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

Также сообщалось, что Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Прививки в первую очередь сделают украинцам из зоны риска - тем, кто работает с ковид-больными, а также работникам критически важных сфер. Вакцинировать обещают бесплатно.