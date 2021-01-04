В Польше двое мужчин собирались использовать взрывчатые вещества и химикаты, чтобы "предотвратить исламизацию" и "истребить мусульман". Сейчас они находятся под следствием.

Об этом сообщает издание "The first News".

Радикалы планировали совершить нападение, судя по всему, на "конкретный религиозный объект исламского сообщества", предположительно мечеть.

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Зарына, обоим подозреваемым предъявлены обвинения государственной прокуратурой в Щецине на северо-западе Польши.

Преступников удалось задержать после расследования Агентства внутренней безопасности Польши.

"Обвиняемые также планировали применить против определенных людей ядовитые вещества",— сказал господин Зарын. "Их целью было предотвратить исламизацию Польши. Обвиняемые выражали крайне правые взгляды, и один из них заявил, что необходимо уничтожить определенные религиозные группы, и призвал к насилию и совершению преступлений",— отметил он.

В конце декабря прокуратура Щецина предъявила обвинения трем людям. Двое предположительно готовились применить взрывчатку и распространить отравляющие вещества во время нападения. Третьему предъявлено обвинение в незаконном хранении взрывчатки.

При обыске помещения, принадлежащего обвиняемым, следователи обнаружили взрывчатку, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автомат и боеприпасы. Станислав Зарын сказал, что один из обвиняемых написал манифест, "выражающий свои личные предубеждения, исламофобию и призывающий к преследованию приезжих".

Напомним, недавно в Турции более 260 человек задержали по подозрению в подготовке терактов в канун Нового года.

Также президент Беларуси Лукашенко заявил о задержании группы, которая завезла оружие через Украину и готовила теракты в Беларуси.