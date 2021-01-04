В период январского локдауна в Украине, который был введен Кабинетом министров в период с 8 по 24 число, супермаркетам запретят продажу ряда повседневных товаров. Среди них - лекарства, бытовая химия, одежда и пресса.

Об этом говорится на сайте Американской торговой палаты в Украине.

Согласно решению правительства, на период действия жесткого карантина, в магазинах запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян и средств защиты растений.

Товары из других категорий можно будет купить лишь с адресной доставкой.

"С 8 января даже в супермаркетах будет запрещена продажа значительной части товаров ежедневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежда, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения", - говорится в сообщении.

Чтобы выполнить постановление правительства Украины, супермаркеты будут вынуждены частично или полностью закрыться.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что январский локдаун в Украине отменять не будут, несмотря на спад заболеваемости Covid-19.

Ранее "Страна" разбиралась, что украинцев ждет в январе помимо локдауна.