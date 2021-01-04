Венгрия, которая недавно получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", вряд ли будет использовать этот препарат. Это связано с ограниченными производственными мощностями.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщает Euractiv в понедельник, 4 января.

"Мы знаем, что российская вакцина хорошая, но ее недостаточно и, вероятно, не будет достаточно, поскольку существуют ограничения производственных мощностей", - сказал Орбан.

По словам премьера, в сравнении с российским препаратом, китайская вакцина является более перспективной и она будет доступна раньше и в больших количествах.

"В идеале вы сможете выбрать, хотите ли вы сделать себе прививки западной или китайской вакциной", - добавил он.

Напомним, в ноябре Венгрия первой в Европе получила российскую вакцину от коронавируса. Ранее стало известно, что РФ обсуждает производство в Венгрии вакцины "Спутник V", в этой стране готовилась производственная площадка.

Также мы писали, что Венгрия первой из стран Евросоюза начала массовую вакцинацию населения от Covid-19. Прививки в стране делали препаратом компании Pfizer и BioNTech.