Возмущенную реакцию вызвал среди националистов пост посла Израиля в Украине Джоэля Лиона.
Дипломат написал в Твиттере, что Степан Бандера - пособник нацистов и выступил против марша в честь вождя ОУН, который на днях прошел в Киеве.
"Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Пора Украине примириться со своим прошлым", - написал Джоэль Лион.
Под твитом посла собралось немало антисемитских и просто враждебных комментариев. Зачастую - от анонимных пользователей.
"Таких послов нужно высылать из Украины", - потребовал один из комментаторов.
Были и откровенно матерные оскорбления в адрес посла Израиля:
Пользователь Александр Славич заявил, что слова посла вызывают антисемитизм.
"А потом такие вылупляют глазоньки и удивляются "Откуда берется антисемитизм?!" Вы бы, господин посол, поинтересовались биографией Степана Бандеры для начала", - пишет Славич.
Блогер-порохобот Олег Леусенко назвал посла "неважной персоной" и заявил, что он "работает на Путина".
Он также назвал израильского посла невеждой.
"Вы не дипломат, объединяющий народы. Вы - невежественный чиновник, воспитанный на московской лжи.
Таких идиотов часто использует кремлевская террористическая группировка. Учите материальную часть - историю, а не советские учебники. Позор еврейскому послу", - написал гневное послание Леусенко.
Пользователь Дмитрий Ажицкий пригрозил послу физической расправой:
"Ну, как Джон (имя посла - Джоэль, Ред.), надеюсь, вам понравилась реакция украинских патриотов? Но если хотите более ярких впечатлений - сходите на Майдан Независимости в Киеве и громко скажите то, что вы сказали (на самом деле - лучше не говорите, потому что в Украине плохие больницы).
Его поддержал Вадим Костюк, пожелавший смерти чиновнику Израиля, сопроводив свой комментарий антисемитским ругательством.
Другие комментарии также были антисемитские. В некоторых пользователи вовсе не подбирали слов, называя посла "кремлевской проституткой".
Итог такому диспуту в соцсети подвел журналист Юрий Ткачев:
"Политические украинцы в свойственной им вежливой и корректной манере реагируют на высказывания посла Израиля о том, что Бандера был нацистским коллаборационистом.
Уверен, после такого посол изменит своё мнение и поймёт, что на самом деле украинцы - дружелюбный и толерантный народ, чуждый антисемитизма".