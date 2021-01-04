Возмущенную реакцию вызвал среди националистов пост посла Израиля в Украине Джоэля Лиона.

Дипломат написал в Твиттере, что Степан Бандера - пособник нацистов и выступил против марша в честь вождя ОУН, который на днях прошел в Киеве.

"Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Пора Украине примириться со своим прошлым", - написал Джоэль Лион.

Под твитом посла собралось немало антисемитских и просто враждебных комментариев. Зачастую - от анонимных пользователей.

"Таких послов нужно высылать из Украины", - потребовал один из комментаторов.

Были и откровенно матерные оскорбления в адрес посла Израиля:

Пользователь Александр Славич заявил, что слова посла вызывают антисемитизм.

"А потом такие вылупляют глазоньки и удивляются "Откуда берется антисемитизм?!" Вы бы, господин посол, поинтересовались биографией Степана Бандеры для начала", - пишет Славич.

Блогер-порохобот Олег Леусенко назвал посла "неважной персоной" и заявил, что он "работает на Путина".

Он также назвал израильского посла невеждой.

"Вы не дипломат, объединяющий народы. Вы - невежественный чиновник, воспитанный на московской лжи.

Таких идиотов часто использует кремлевская террористическая группировка. Учите материальную часть - историю, а не советские учебники. Позор еврейскому послу", - написал гневное послание Леусенко.

Пользователь Дмитрий Ажицкий пригрозил послу физической расправой:

"Ну, как Джон (имя посла - Джоэль, Ред.), надеюсь, вам понравилась реакция украинских патриотов? Но если хотите более ярких впечатлений - сходите на Майдан Независимости в Киеве и громко скажите то, что вы сказали (на самом деле - лучше не говорите, потому что в Украине плохие больницы).

Его поддержал Вадим Костюк, пожелавший смерти чиновнику Израиля, сопроводив свой комментарий антисемитским ругательством.

Другие комментарии также были антисемитские. В некоторых пользователи вовсе не подбирали слов, называя посла "кремлевской проституткой".

Итог такому диспуту в соцсети подвел журналист Юрий Ткачев:

"Политические украинцы в свойственной им вежливой и корректной манере реагируют на высказывания посла Израиля о том, что Бандера был нацистским коллаборационистом.

Уверен, после такого посол изменит своё мнение и поймёт, что на самом деле украинцы - дружелюбный и толерантный народ, чуждый антисемитизма".