Народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря подтвердила информацию, что КСУ завтра рассмотрит указ президента о временном отстранении главы суда Александра Тупицкого от должности.

Соответствующий пост она сделала у себя в Facebook.

"По имеющейся информации на завтра, 5 января, назначены сборы судей Конституционного суда, на которых будут рассматривать вопрос относительно указа президента Украины "Об отстранении судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 года №607/2020 (относительно отстранения Тупицкого с должности судьи КСУ на 2 месяца)", - сказала она.

При этом она заявляет, что Конституционный суд не имеет права по собственной инициативе рассматривать конституционность того или иного акта.

Напомним, 29 октября Госбюро расследований вызвало Тупицкого на допрос по делу об оказании влияния на деятельность хозяйственных судов ради вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. Однако глава Конституционного суда на допрос не явился.

24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора вызывает главу Конституционного суда Тупицкого для вручения подозрения. По данным "Страны", в документе были упомянуты статьи 384 ("Введение в заблуждение суда") и 386 ("Препятствование появления свидетеля") УК.

Напомним, во вторник, 29 декабря Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности главы КСУ.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

В среду, 30 декабря, служба охраны не пропускала Тупицкого в здание суда по команде из Офиса президента. Однако для него заказал пропуск глава Секретариата КС и Тупицкий попал на рабочее место.

После этого появилась информация о том, что вопрос об отстранении Тупицкого рассмотрят на заседании КСУ во вторник, 5 января.