В понедельник, 4 января, на 66-м году жизни в больнице для зараженных коронавирусом скончался "глава министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Крыма" Сергей Шахов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает "Интерфакс".

"Да, буквально полчаса как поступила такая информация... В ковидном госпитале он скончался", - сказали в пресс-службе.

Шахов родился 20 июня 1955 года в городе Новая-Горловка Донецкой области. Он возглавлял "МЧС Крыма" с 2011 года.

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Также рассказывали, что мэр российского города-миллионника умер от Covid-19. Он боролся с болезнью больше месяца.