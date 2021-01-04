Сербия начнет вакцинацию граждан от коронавируса российским препаратом "Спутник V" уже 5 января. Министр здравоохранения доктор Златибор Лончар назвал категории, которые получат вакцину в первую очередь. Об этом сообщается на сайте Минздрава Сербии.



На встрече главы Минздрава с членами Национальной координационной группы по иммунизации против коронавируса был проанализирован подробный план вакцинации в соответствии с приоритетами на эту неделю. План предусматривает, что в соответствии с приоритетами вакцинации медицинские работники, а также сотрудники учреждений социальной защиты (в первую очередь геронтологических центров) будут вакцинированы уже на этой неделе.

Напомним, в Сербии одобрили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В Белград уже доставили первую ее партию в количестве 2 400 доз.

Также мы сообщали, что премьер-министр Сербии первой в стране вакцинировалась от коронавируса.