Во вторник, 5 января, убывающая Луна в Весах подарит знакам Зодиака прекрасный день для общения с сослуживцами. Для некоторых представителей Зодиака эти лунные сутки станут пиковым периодом для накопления жизненной энергии. Поэтому ниже приводим рекомендации для Овнов, Раков и Львов, которых сегодняшний день буквально закружит в водовороте событий.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Сегодняшний день обещает принести повышенную активность. Вы могли привыкнуть к тому, что зарабатывать деньги вам удается без серьезных усилий с вашей стороны. И когда вы выходите на более высокий уровень дохода, не успеваете насладиться результатом своего труда. Звезды предлагают вам сделать так, чтобы и ваше хобби приносило вам неплохие дивиденды. Будь это блогерство, рукоделие или фотография - отрегулируйте свой режим так, чтобы кипучая деятельность не мешала отдыху и здоровому сну. Для вас это так же важно, как и финансовая стабильность.

Рак (22 июня - 22 июля)

Одно из ваших хобби рискует превратиться в хороший источник дохода. Не переживайте, что из дела для души ваше увлечение перекочует в разряд рутинной обязаловки. Это совсем не так. Наоборот, то, к чему вы относитесь с удовольствием, не помешает основной деятельности и сделает мир лучше. А вас, соответственно - счастливее и богаче. Тем более, что ваша сила заключается в том, чем вы отличаетесь от остальных.

Лев (23 июля - 23 августа)

Сегодня вам необходимо помочь кому-то из близких. Если у кого-то из ваших друзей сейчас определенные финансовые трудности и нет возможности порадовать ребенка, например, походом на каток - подарите детям такой подарок. Во-первых, это весело, а во-вторых, благородно. А доброе дело, как известно, возвращается стократно. Так что вы ничем не рискуете, кроме своего личного времени.

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