Руководитель государственного экспертного центра при министерстве здравоохранения Украины Михаил Бабенко заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" не подавала никаких заявок на регистрацию вакцин от коронавируса.

Об этом он рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 11:00 4 января 2021 года в ГЭЦ заявления на регистрацию любых вакцин против COVID-19 от компании "Биолек" не поступали", - сказал он.

Напомним, в декабре несколько дней назад харьковское предприятие "Биолек" подало документы в Минздрав с заявлением о государственной регистрации "Спутника V" в Украине.

Однако вскоре замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко дал понять, что Украина не собирается регистрировать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не завершила третью фазу клинических испытаний.

Эти слова назвал враньем председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. По его словам, в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.

В то же время Россия уже заявила о готовности передать Украине технологии производства вакцины от коронавируса.

Подробнее о скандале, который разгорелся вокруг возможной регистрации российской вакцины от коронавируса в Украине можно прочитать в нашем материале.