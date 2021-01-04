Власти Австрии решили продлить локдаун в стране. Теперь он завершится не 17 января, как планировалось, а продлится на неделю дольше - до 24 января.

Об этом пишет "Укринформ".

С 18 января в стране должны были заработать заведения торговли, сферы слуг, общепита и туризма, однако посещать их смогли бы только те, кто примет участие в бесплатном массовом тестировании, проведенном перед окончанием локдауна, и получит отрицательный результат.

Тем не менее, все останется закрытым до 24 января, так как власти и оппозиция не смогли договориться о том в каком виде должно проводиться тестирование на коронавирус.

Кроме того, не был решен вопрос о полномочиях тех, кто будет проверять у людей наличие отрицательного теста на коронавирус, например, при посещении музея или кафе.

Напомним, жесткие карантинные ограничения были введены в Австрии 26 декабря. За прошедшие сутки в Австрии зафиксировали 1642 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в Австрии умерли 6253 человека.

Ранее сообщалось, что Австрия из-за большого наплыва отдыхающих закрывает горнолыжные курорты.

Также мы писали, что в Австрии признали незаконным требование об обязательном ношении масок в школах.