В Испании уволенный накануне Нового года 38-летний сотрудник компании Mercedes-Benz угнал бульдозер и разбил с помощью него более 50 автомобилей на территории завода. Ущерб от его действий оценили в 2 млн евро.

Об этом пишет издание Periodismo del Motor.

Инцидент произошел в испанской Витории. Злоумышленник проехал на угнанном бульдозере до территории автозавода 21 км. Он разбил ворота и принялся крушить все, что видит. По данным издания, мстительный экс-сотрудник проник на стоянку, где стояли автомобили Mercedes V-класса и начал разбивать их один за другим. Местные СМИ пишут, что он хотел попасть и внутрь заводского здания, но не смог этого сделать.

Стоимость авто V-класса стартует от 29 тысяч евро. Поскольку мужчина разбил их более 50, то ущерб от его действий оценивают более чем в 2 млн евро. К счастью, обошлось без пострадавших, так как все происходило ночью.

Не исключено, что разгневанный бывший работник компании вынашивал план мести не один день - в Испании сотрудники заводов Mercedes бастуют уже не первый месяц. Они недовольны внедрением нового плана, который оставит безработными порядка 10-15% человек, занятых на заводах немецкой марки.

В самой Витории 18 декабря прошли массовые протесты сотрудников Mercedes - люди выражали несогласие с односторонним решением работодателя ввести "новый план производства".

Фото: Twitter

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