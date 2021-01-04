В понедельник, 4 января, около 14:00 произошел массовый сбой популярного мессенджера Telegram. Пользователи не могут зайти в приложение ни с телефона, ни с компьютера. Также не могут отправить сообщения.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на ресурсе Downdetector.

В частности, у 87% пользователей не получается войти в мессенджер, а остальные сообщили о том, что они не могут отправлять сообщения.

Обновлено. В 14:19 по Киеву работа Telegram в Украине была возобновлена.



Напомним, что в прошлый раз во всем мире упал Telegram 16 декабря. Сбои произошли по всей Европе, а также в России, Узбекистане, Турции, Саудовской Аравии и других странах.

Также "Страна" сообщала, что 10 декабря в работе Facebook Messenger произошел масштабный сбой. Корректно не работала как детскопная, так и мобильная версия.