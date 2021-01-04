Мужчина, которому пересадили сердце, и его супруга. Фото: Facebook/ Viktoriya Iskajc

В конце декабря во Львове пересадили сердце 30-летнему жителю Мукачево Закарпатской области. А 4 января стало известно о смерти мужчины. 

Соответствующий пост опубликовала в Facebook его жена Виктория. 

Известно, что мужчина в последнюю неделю находился в реанимации, его состояние оценивалось как тяжелое. 

"Мой муж все еще в реанимации. Очень тяжелое состояние. Почки не хотят работать, постоянно на диализе, а сегодня остановилось наше новое сердце. Врачам удалось его запустить, но ничего не могут сказать", – писала Виктория 28 декабря. 

А в понедельник, 4 января, женщина сообщила, что ее мужа не стало.

Операция по пересадке сердца мужчине проходила в больнице скорой помощи Львова. Донором стала 42-летняя львовянка. После того, как мозг женщины умер, члены ее семьи дали соответствующее разрешение. 30-летний мужчина из Мукачево нуждался в операции, поскольку его сердце после пневмонии было в критическом состоянии. За последний год оно останавливалось 6 раз.

Умер мужчина, которому сделали пересадку сердца. Скриншот фейсбук-поста

Умер мужчина, которому сделали пересадку сердца. Скриншот фейсбук-поста

Напомним, "Страна" писала о том, как во Львове умер пациент, которому первому в Украине пересадили поджелудочную железу.

Также мы сообщали, что в Киеве впервые за 15 лет успешно пересадили сердце.

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