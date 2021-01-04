В воскресенье, 3 января, в Ингульском районе Николаева водитель влетел в дерево, но остался жив. Однако после того, как мужчина вышел на дорогу, его сбил мимо проезжающий автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"На пересечении улиц Космонавтов и Троицкая в Ингульском районе, 27-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где допустил столкновение с деревом. После чего мужчина вышел из автомобиля и направился в сторону с. Мешково-Погорелово, где в районе заправочной станции на проезжей части попал под колеса автомобиля Audi A6 под управлением 39-летнего местного жителя, который скрылся с места происшествия", - рассказали правоохранители.

В результате наезда 27-летний мужчина скончался на месте происшествия. Спустя некоторое время водитель Audi вернулся на место ДТП, но уже на другой машине. Сейчас продолжаются следственные действия.

В Николаеве машина сбила мужчину, который выжил после ДТП. Фото: mk.npu.gov.ua

Напомним, что в Николаеве разыскивают налетчика, который с ножом хотел ограбить кредитную организацию. Он зашел в помещение финансовой организации по ул. Чигрина в Ингульскому районе с ножом в руках и, угрожая им работнице, потребовал отдать имеющиеся деньги.

Также "Страна" рассказывала, что в новогоднюю ночь в Николаеве на балкон квартиры в жилом доме попал фейерверк, в результате начался пожар.