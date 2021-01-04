В жизни Ульяны Супрун происходят некие перемены.

В начале года бывшая и.о. министра здравоохранения заявила, что больше не будет писать в Facebook и оставила украинцам прощальные напутствия.

А спустя несколько дней выяснилось, что перед этим она закрыла три своих организации, связанные с защитой "активистов" и атошников. В связи с чем пошли слухи о том, что Супрун покидает Украину или даже уже покинула.

"Страна" разбиралась, зачем экс-министр сворачивает свою активность в нашей стране.

Уход их Facebook и закрытие "патриотических" организаций

1 января Ульяна Супрун вдруг пообещала больше не вести свой аккаунт в Facebook, в котором ранее она регулярно публиковала как советы по борьбе с различными болезнями, так и комментарии к политическим событиям.

"В первый день нового года публикую на своей странице в фейсбуке последний пост. И я хочу дать вам последний совет: украинцы непобедимы. Конфликтуйте и не идите на компромисс со злом.

Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения так, словно этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает другой.

P.S. Если у тебя будет смелость прощаться, всегда останется надежда на встречу" - написала Ульяна Супрун.

Заявление прозвучало хоть и как прощание, но с намеком на возвращение.

В сети тогда отреагировали на прощальный пост Супрун саркастическими комментариями.

"Год начался хорошо. Гастарбайтер Ульяна Супрун написала пост, что больше не будет вести свою страницу. И прощается с Украиной. А посидеть на дорожку? Такой у славян обычай: перед долгой дорогой на@й, принято посидеть" - написал политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Мы понесли безвременную утрату. После долгих лет мозгоправства и пропагандонства нас покидает одна из самых ярких представительниц майданной власти Уляна Супрун.

Эта гражданка США появилась в Украине в конце 2013 года, как раз с началом переворота.

Мало кто знает, что она - дочь Джорджа Гарри Юркива - акционера и вице-президента компании "North American Controls".

Это крупный подрядчик Пентагона, который производит гидравлические и управляющие компоненты танков M1 Abrams, БТР и других боевых машин.

То есть, она лично и, главное, материально заинтересована в раздувании войн по всему земному шару. А для раздувания войны нужна пропаганда.

Сами догадайтесь, на какую государственную организацию она, скорее всего, работала.

И теперь, когда украинский переворот пришел к закономерному финалу, с чувством выполненного долга она переходит на новую работу. Скорее всего, выполнять новое задание.

Плакать в связи с ее уходом мы не будем. Но и радоваться особо тоже.

Потому что она оставила много "личинок": прямых агентов, агентов влияния, и просто сочувствующих идиотов" - написал журналист "Страны" Алексей Романов.

Спустя несколько дней Романов обнаружил, что в декабре Ульяна Супрун вместе с мужем закрыла три принадлежащие им общественные организации.

Это общественные организации "Захист патріотів" ("Защита патриотов"), "Пейтріот дефенс" ("Защита патриотов" по-английски) и "Киевский культурный клуб". Причина, по которой было принято такое решение, неизвестна.

Все организации, в числе прочих задач, занимались поддержкой ветеранов АТО и подготовкой военных медиков. Среди их партнеров - множество американских и прибалтийских структур.

Как видно по скриншотам из реестров, решение о закрытии "Захиста патріотів" было принято 10 декабря 2020 года.

Организацию "Пейтриот Дефенс" начали закрывать 30 декабря.

И третья организация - "Киевский культурный клуб" - начала закрываться с 3 декабря.

При этом в Украине по-прежнему функционируют другие проекты Супрун. Один из них - общественная организация "Арк.юэй", которая занимается "ментальным и психическим здоровьем украинцев".

"Еще остается продюсерский центр "Вавилон-13", который на деньги госбюджета и иностранных спонсоров снимает документальные (на самом деле пропагандистские) фильмы. Ну и так далее. Так что рано радуетесь. Она еще попляшет", - написал Романов.

Мочила Манту и любила Стерненко. Чем занималась Супрун после отставки

Ульяна Супрун - гражданка США, которую в нарушение закона сделали украинской чиновницей - исполняла обязанности министра здравоохранения с 2016 по 2019 годы.

Ее главным свершением стала медицинская реформа, которая большинством украинских пациентов и врачей была воспринята негативно.

Реформа по сути сокращала масштабы оказания бесплатной медицинской помощи украинцам. При Супрун успели провести первый этап преобразований, а второй - при котором должны были закрыться отдельные больницы - приостановили из-за коронавируса.

Также министерша известна тем, что при ней к украинцам стали меньше ездить "скорые". Параллельно она активно пиарилась и выпускала "полезные советы" на Facebook, призывая не бояться сквозняков и разоблачая "мифы советской медицины".

Вообще складывалось впечатление, что Супрун больше общественный активист, чем чиновница. Она не скрывала своего национализма и негативного отношения к тем, кто его не разделяет. А ее муж Марко вообще попал в скандал в западных СМИ, когда был замечен в связях с ультраправыми.

После ухода Порошенко из власти Супрун пыталась остаться в кресле. За нее "топили" всевозможные грантовые активисты, и у Зеленского даже допускали, что менять руководство Минздрава не будут. Однако токсичный имидж Ульяны сыграл свою роль, и от нее решили избавиться.

После увольнения из Кабмина она заявила, что хочет написать книгу о здоровом образе жизни. И пообещала вести свой блог в Facebook и делать посты три раза в день.

"Не печальтесь, и дальше будут три раза в день фейсбук-посты. Будем заниматься просветительской деятельностью, образованием, обучением, потому что это одна из самых важных вещей, которая есть в системе здравоохранения", – заявила Супрун после увольнения.

Вскоре она основала благотворительную организацию Arc.UA вместе с режиссером Владимиром Тихим ("Евромайдан", "Наши котики", "Вавилон 13") и историком Станиславом Грещишиним (он был одним из координаторов уже закрытой организации "Захист патріотів", занимался медреформой).

На сайте организации говорится, что она занимается "пропагандой культуры анализа и здравого смысла".

Бывшая и.о. министра поддерживала праворадикалов - например, экс-главу "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, зарезавшего человека, она назвала "примером нового украинца". А его сожительницу Наталью Усатенко, попавшую в скандал с угнанным автомобилем, сделала своей помощницей.

Девушка Стерненко прославилась тем, что вела стрим-трансляцию с места смерти Ивана Кузнецова, которого зарезал радикал. Потом она стала пресс-секретарем Супрун.

Супрун приходила поддерживать Стерненко в суд и к зданию СБУ где ему вручали подозрение в убийстве человека.

Ульяна Супрун в маске (в центре) и девушка Стерненко справа от нее

Также Ульяна Супрун и Наталья Усатенко приходили поддержать бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого обвинили в коррупции на 30,5 миллионов гривен.

Омелян, Усаченко и Супрун

Все это время бывшая министерша постоянно критиковала новых министров, назначенных при Зеленском. Те в свою очередь объясняли свои коронавирусные провалы тем, что Супрун разваливала украинскую медицину три года подряд.

Ульяна Супрун успела попробовать себя в роли писательницы. В декабре 2020 года она издала книгу "Мочи манту". Главный герой и символ книги – Здравый Смысл. Он изображен на обложке в виде мозга, разрывающего оковы.

Обложка книги "Мочи манту"

"Основой книги стали популярны посты с Facebook-страницы Ульяны Супрун, которые дополнен актуальной информацией, историями о том, как они появились, и личным опытом автора" - говорится на сайте книги.

Во вступительном слове автор подробно описывается, как в 1974 году 11-летняя Ульяна впервые приехала в Украину, которая тогда была частью СССР. Причем Супрун вместо литературного прилагательного "радянський" почему-то использует кальку с русского "совєцький": "Совєцька соціалістична республіка", "совєцький Львів" и т.д.

В целом ключевой посыл вступления к книге – как было хорошо жить за границей и как плохо в "совєцькой" Украине. "Совєцький Союз, – пишет Ульяна Супрун, – это большой концентрационный лагерь для людей и правды".

Далее она развенчивает "советские" мифы: можно ли сидеть на холодном, можно ли заходить в больницу без бахил, нужно ли избегать сквозняков - все то, о чем Супрун уже писала у себя на Фейсбуке.

Супрун много пишет об украинизации и как важна для нее украинская идентичность.

"Политики, которые хотят, чтобы я сложила руки и перестала работать, стремятся вернуть старую коррумпированную систему медицинской помощи. Это те, кто хочет и дальше видеть Украину совєцкой. Те, кто стремятся поделить власть между собой, чтобы удовлетворить собственные меркантильные интересы. Потому что именно так поступает совок – распространяет российский шовинизм, превращая свободных людей в рабов", - пишет Супрун, описывая свою идеологию и видения развития Украины, которыми она разбавила медицинские ссоветы.

"Страна" подробно разбирала содержание книги "Мочи манту". На сайте книги сообщается, что средства от продажи пойдут в организацию Arc.UA. Которая, как говорилось выше, продолжит работу в Украине.

В то же время последние события вокруг Супрун дают намек, что экс-министерша сворачивает свое присутствие в стране. Так ли это?

Куда уходит Супрун?

Эксперты, опрошенные "Страной" полагают, что бывшая министр действительно могла уменьшить свою активность в Украине.

В основном потому, что эффект от ее деятельности в Украине по сути нулевой - поддержкой населения страны она не пользуется, несмотря на кипучую деятельность.

Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко считает, что "Супрун и Ко начинают подчищать хвосты. Никто не заинтересован попасть на уголовную статью, а в случае с ГО так называемых "патриотов", которые связаны с Супрун и ее мужем, могут всплыть интересные факты, связанные с отмыванием денег. Поэтому их сейчас ликвидируют.

Судя по всему Супрун готовится уехать из Украины и спешит замести следы. Для украинцев ее отбытие на родину (то есть, в США, гражданкой которых она является) станет настоящим подарком. По крайней мере, есть шансы сохранить те остатки системы здравоохранения, которые не уничтожены после ее реформы".

А глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман говорит, что Супрун уже улетела из Украины.

"По моей информации сегодня Супрун улетела в США. Непонятно - на время или "с концами". Если учесть ее "подготовительную работу" (в том числе закрытие связанных с ней фирм), можно предположить второй вариант. Она появилась в Украине не просто так. Ее Порошенко "добровольно" назначил, что мне лично подтверждал экс-генпрокурор Луценко и американские дипломаты. Следовательно, и искать заинтересованных в ее отбытии из Украины нужно искать в том же окружении", - говорит психиатр.

Руководитель Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый видит два объяснения тому, что происходит вокруг Супрун.

"Первое - привлечение внимания к своей персоне. Второе, более вероятное, — она все же собирается уехать из Украины. А это может означать, что американские покровители Супрун в ней разочаровались. Фигура "рефрматорши" стала слишком токсичной, перспектив у нее в нашей медицине не особо много", - считает эксперт.

В то же время, "отзыв" Супрун может означать, что скоро в Украину пришлют какого-то другого "медицинского гуру", который в перспективе сможет занять место Ульяны на украинском политическом Олимпе.

"Наши внешние партнеры пытаются выстраивать отношения с командой Зеленского, но их влияние на здравоохранения сейчас минимальное. Хоть реформу Супрун власти и не отменяют, Степанов это все же явно не человек "соросят". Поэтому, не исключено, что Супрун попытаются заменить на некоего нового "медика из США" который более плотно возьмется за украинскую медицину", - предполагает Надутый.