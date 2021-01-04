Сегодня появилась новая версия убийства Павла Шеремета - журналиста могли взорвать по заказу белорусских спецслужб.

Сначала ее опубликовали европейские СМИ, а затем и украинская полиция подтвердила, что начинает разрабатывать именно это направление. Причем еще с декабря.

Впрочем, пока теория о роли белорусского КГБ в убийстве журналиста базируется на довольно хлипких основаниях. Зато дает украинской власти возможность переключить внимание с неудобной темы о причастности к этому преступлению националистов (они проходят как обвиняемые в исполнении убийства), так и украинских спецслужб (по многочисленным версиям они могли быть организаторами и заказчиками преступления).

"Страна" разбирала новую версию убийства.

Версия о следе Лукашенко

Информацию о якобы причастности белорусских спецслужб к ликвидации Шеремета сегодня дали сразу несколько источников.

Все они ссылаются на аудиозапись разговора, сделанную в 2012 году. Ее синхронно опубликовали сразу несколько СМИ, но первоисточником, судя по всему, является бельгийское издание EUobserver.

На записи, как утверждают журналисты - голос главы белорусского КГБ Владимира Зайцева, который призывает взорвать журналиста.

"Вот по Шеремету нужно сработать, который з...бал б...дь. Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтоб эту крысу б...дь совсем б...дь ни рук, ни ног не соберут. Всё чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей", - говорится в расшифровке аудиозаписей от имени Зайцева.

Его собеседник - как считает издание, сотрудник спецназа "Альфа" - отвечает, что "по закладке не будет никаких проблем".

В целом на этом аудио идет обсуждение того, как преследовать различных противников режима Лукашенко.

Издание пишет, что запись сделана еще в 2012 году - то есть за четыре года до убийства Павла Шеремета.

Утверждается, что записи передал в Европу Игорь Макар - бывший офицер спецназа МВД Беларуси.

Сейчас он живет в одной из стран ЕС и является активным противником Лукашенко, постоянно появляясь в эфирах оппозиционных СМИ. Он часто озвучивает разнообразные слухи из мира белорусских спецслужб - впрочем, эти данные чаще всего базируются на его словах.

EUobserver пишет, что они передали запись на изучение в США. По итогу эксперт-криминалист университета Колорадо Каталин Григорас отметил, что из аудио удалена цифровая подпись, которая могла бы содействовать идентификации источника. При этом аудио не носит очевидных следов манипуляций.

Тем не менее, аутентичность цифрового документа пока проверке не поддается. И заявлять о том, что это реальные голоса шефа белорусского КГБ и его подчиненных, пока достоверно нельзя.

Впрочем, даже если предположить, что аудио настоящее, то непонятно, почему убийство Шеремета состоялось только через четыре года после разговора.

К тому времени Павел уже прочно осел в Украине и занимался главным образом местной проблематикой и украино-российским конфликтом. С Беларусью же он практически никак не ассоциировался (скорее Шеремета воспринимали, как россиянина, тем более, что у него было гражданство РФ).

Поэтому совершенно непонятно, почему белорусские власти решили его убить именно в этот момент.

Интересно также, что в том же году, когда была якобы сделана запись, Зайцев покинул пост главы КГБ. И с тех пор там сменилось уже три руководителя. Что ставит еще больше вопросов к "белорусской версии" гибели журналиста.

Отметим к тому же, что на момент убийства Шеремета отношения Киева и Минска находились на высоком уровне. Беларусь реально рассматривалась Украиной как главный миротворец по Донбассу. Также к Бацьке благоволил Запад, который в начале 2016 года снял санкции с Лукашенко.

В этой ситуации странно было бы для белорусской власти взрывать в центре Киева известного журналиста, так как всегда есть не нулевая вероятность "засветки" своего участия в преступлении. А это подорвало бы позиции Минска в Украине и на Западе (что было тогда совсем не нужно Лукашенко, который выстраивал для себя роль моста между Россией и Европой).

Что заявили на это в Украине

Не так давно - в декабре - исполнился год с тех пор, как Нацполиция задержала троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Все трое - волонтеры, которые помогали ВСУ на Донбассе и придерживались позиций "партии войны". В связи с чем сразу появилась версия, что заказать убийство могли или праворадикалы, или кто-то из представителей прошлой украинской власти времен Порошенко.

Само МВД, которое расследует преступление, намекало на то, что заказчики могут скрываться в СБУ. Глава ведомства Арсен Аваков лично рассказывал, как "контора" изъяла данные ключевой видеокамеры, где было видно лицо убийцы, и потом "потеряла" их.

Также публиковался ряд утечек, в которых оперативники СБУ консультируют людей, которые мелькали в деле Шеремета и призывают их не давать показания.

То есть за весь год, пока шло следствие по трем подозреваемым, ни разу не звучало, что к делу могли быть причастны белорусские спецслужбы. Однако сразу после публикации данных EUobserver, Нацполиция заявила, что эта версия уже взята в разработку.

Правда, сослалось ведомство на Службу внешней разведки, которая еще в декабре сообщила полиции о новых записях. Это, кстати, очень показательно - то есть информация о "следе Лукашенко" вбрасывается массированно и через множество каналов одновременно. Включая разведки и СМИ.

И теперь человека, который сделал записи, полиция намерена привлечь к делу как свидетеля, допросив его в одной из стран Европы. Вероятно речь идет об упомянутом выше Игоре Макаре.

При этом замглавы МВД Антон Геращенко заявил "Стране", что на статус обвиняемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь новая информация по делу никак не повлияет. Они проходят по делу как исполнители преступления, а белорусские записи касаются возможных заказчиков.

Что означает "белорусский след" в деле Шеремета?

Как уже говорилось выше - пока доказать аутентичность пленок, на которых базируются догадки о белорусском участии в этой истории, невозможно. Да и вообще непонятно, зачем было четыре года спустя убивать журналиста, который уже активно делами в Беларуси не занимался.

Однако новые данные по делу дают украинским властям новые возможности.

Первый - начать расследовать "преступления режима Лукашенко", что в последнее время может быть актуальным для Киева и Запада в рамках ухудшения отношений с Минском.

Второй - уйти от неудобной темы о роли СБУ и власти Порошенко в заказе и организации убийства Павла Шеремета.

Правда, тогда не совсем понятно, как привязать Антоненко, Кузьменко и Дугарь к "руке Минска", если эта версия получит официально продолжение у следствия и будет названа основной.

В этом свете все трое обвиняемых имеют высокие шансы вообще выйти на свободу. Поскольку будет крайне сложно провести линию их связи с белорусскими спецслужбами.

То есть появляется и третья "возможность" - окончательно развалить дело Шеремета, по поводу которого властям постоянно предъявляют претензии националисты.

Правда, в таком случае это будет очень сильным политическим ударом по Арсену Авакову, который много поставил на версию о причастности к убийству Антоненко, Кузьменко и Дугарь. И поэтому далеко не факт, что "белорусский след" станет у полиции основным. Скорее, он станет "основным" у радикалов, которые будут использовать эту тему как еще один повод заявить о невиновности нынешних обвиняемых.

И, например, как минимум, добиться выхода на волю Антоненко, который единственный из всех троих до сих пор еще находится в СИЗО.