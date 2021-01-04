Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая недавно пообещала больше не писать постов на Facebook, в декабре вместе с мужем закрыла три принадлежащие им общественные организации.

На это в Facebook-посте обратил внимание журналист "Страны" Алексей Романов.

"Эта странная гражданка США, бывшая и.о. министра здравоохранения, больше не хочет защищать патриотов. Она занялась украинской психиатрией", - написал Романов.

Так, в декабре Ульяна и Марк Супрун закрыли общественные организации "Захист патріотів" ("Защита патриотов"), "Пейтріот дефенс" ("Защита патриотов" по-английски) и "Киевский культурный клуб". Причина, по которой было принято такое решение, неизвестна.

Впрочем, в Украине по-прежнему функционируют другие проекты Супрун. Один из них - общественная организация "Арк.юэй", которая занимается "ментальным и психическим здоровьем украинцев". Это две топ-темы на сайте организации arcua.org: по ним публикуют разные исследования и дают советы.

"Еще остается продюсерский центр "Вавилон-13". Который на деньги госбюджета и иностранных спонсоров снимает документальные (на самом деле пропагандистские) фильмы. Ну и так далее. Так что рано радуетесь. Она еще попляшет", - написал Романов.

Напомним, недавно мы писали о том, как водитель Uber отказался везти Супрун с мужем и высадил их на полпути.

Также "Страна" разбиралась, о чем книга Ульяны Супрун, где она сравнила себя с инопланетянкой.