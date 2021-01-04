В воскресенье, 3 января, в в Одесском аэропорту не дали пройти пограничный контроль и въехать в Украину влиятельному грузинскому вору в законе Миндии Горадзе по кличке Лавасоглы Батумский.

По информации источников "Страны" в полиции, Миндию Горадзе со вчерашнего вечера так и не удалось выдворить в Турцию, где тот жил последние годы с видом на жительство. Вор по прежнему сидит в аэропорту.

Интересно, что в Одессе ждали Миндию Горадзе. И не только местный криминалитет. В ресторане возле аэропорта его ожидало с уже накрытым столом не менее пятидесяти человек. Кроме местных авторитетов преступного мира в числе встречающих в ресторане были видные одесские политики, чиновники и полицейские.

То есть прилет вора в Одессу был заранее известен не только спецслужбам, но и тем, кто собирался сотрудничать с вором в Украине.

По прилету в Украину из Беларуси Миндия Горадзе был остановлен при прохождении пограничного контроля по подозрению в подделке документов. Однако вор в законе умудрился тут же "потерять" фальшивый паспорт. Его адвокаты утверждают, что у Горадзе есть законные основания находиться в Украине. После того, как Миндию Горадзе остановили правоохранители, он устроил скандал, угрожая перерезать себе вены.

После блокирования ему прохода через пограничников, Миндии кто-то передал пиццу. В которой было спрятано лезвие.

Командир экипажа белорусского самолета отказался брать Миндию обратно на борт. Не получилось у одесских правоохранителей выдворить вора и в Турцию. Из-за отсутствия у него документов.

Миндия Горадзе претендует на место смотрящего по Одессе и южному региону Украины с 2010 года. С этого времени у него идет война за контроль над Одессой с другим вором в законе - Омаром Бекаевым по кличке Омар Уфимский. Чуть позже в войну за воровской трон в Одессе включился вор Лоту Гули. Однако Омар Бекаев последние годы отсиживает очередной срок в российской тюрьме.

Позиции клана Миндии Горадзе стремительно возросли за последний год - последнего оставшегося мощного конкурента в борьбе Лоту Гули застрелили в августе 2020 года в Турции, в ресторане в Анталии. А смотрящего от Лоту Гули по Одессе – авторитета Садика Мирзоева, недавно задержали по подозрению в разбое и вымогательстве.

Два месяца назад положенцем (смотрящим) от Миндии Горадзе по Одесскому следственному изолятору стал Давид. Это ключевой момент, благодаря которому клан Миндии получил возможность влиять на ситуацию в колониях и тюрмах региона.

У Миндии Горадзе есть более короткое прозвище - Хромой. Когда-то его избили сотрудники азербайджанской тюрьмы. Также Миндия Горадзе известен очень жесткими методами разборок с конкурентами - его подозревают в нескольких организованных убийствах. Он управлял криминальной ситуацией в Одессе дистанционно – под его контролем здесь работает несколько организованных преступных группировок.

Также разрешения Миндии на "работу" в Одессе спрашивают "гастролеры" - квартирные воры и автоугонщики. Но главным интересом вора в Одессе, является таможня и контроль над местными контрабандистами.

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