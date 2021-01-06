Советник президента США Мэтью Поттингер заявил о том, что причиной распространения коронавируса стала утечка в одной из лабораторий в китайском Ухане. В ответ на это представитель МИД Китая Хуа Чуньин потребовала показать доказательства, назвав обвинения "низкокачественной ложью".

Об этом он рассказал во время видеоконференции, передает Daily Mail.

"Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса", - сказал Поттингер.

Советник Трампа утверждает, что вирус мог "ускользнуть" из лаборатории в результате чрезвычайной ситуации, но приводить какие-либо доказательства он не стал.

В то же время представительница МИД Китая Хуа Чуньин назвала обвинения Поттингера "низкокачественной ложью", напомнив, что слухи о возможной разработке коронавируса в лаборатории уже были опровергнуты. В ином случае Соединенным Штатам нужно предоставить доказательства.

"Надеюсь, американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттингера или это официальная позиция администрации США", - сказала она.

"Страна" приводила слова главы МИД Китая Ван И о том, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

Напомним, медики провели исследования и выяснили, что лишь 4,4% жителей китайского Уханя имеют антитела к коронавирусу.