Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер постановила отказать властям США в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает "РИА Новости" в понедельник, 4 января.

Как заявили в суде, запрос был отклонен из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого.

Напомним, Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.

Весной 2019 года он был задержан по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались в мае. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Ранее американские адвокаты дали понять, что если суд откажется выдать Ассанжа, то они опротестуют это решение. В свою очередь юристы обвиняемого считают, что рассмотрение дела основателя Wikileaks растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека, так что нынешний вердикт, по сути, завершает лишь первоначальный этап процесса.

Как мы писали, президент США Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Ассанжа в обмен на одно заявление.