Версия о причастности спецслужб Беларуси к убийству журналиста Павла Шеремета не повлияет на ход дела фигурантов, которых обвиняют в убийстве (Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко - Ред.).

Об этом в комментарии "Стране" сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, которым предъявлены подозрения в исполнении убийства. Версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем", - сообщил Антон Геращенко.

Отметим, версия о причастности белорусских спецслужб к убийству появилась после публикации в сети записи якобы прослушки в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева. Из них следует, что спецслужбы Беларуси могли планировать политические убийства своих оппонентов, в том числе журналиста Павла Шеремета.

Напомним, журналиста Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, Шеремет погиб на месте.

В декабре 2019 года подозрение в убийстве было объявлено трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

"Страна" писала о том, что Яна Дугарь находится под личным обязательством и денежным залогом, Юлия Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, а Андрей Антоненко - в СИЗО.