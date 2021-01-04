В понедельник, 4 января, жители города Лубны в Полтавской области провели акцию протеста, которая связана с увеличением тарифов на газоснабжение. Местные жители перекрывали трассу Киев-Харьков и требовали снизить цену на газ.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона в Фейсбуке.

В 10:15 (по киевскому времени) протестующие перекрыли дорогу "Киев-Харьков" возле села Засулля. Люди двигались по пешеходному переходу, не создавая препятствий для транспорта. На месте работали правоохранители Лубенского отдела полиции.

Всего в акции приняли участие около 300 человек, среди которых жители сел Оржицкого и Пирятинского районов. Судя по фотографиям, которые публикуют правоохранители, протестующие были в масках, однако дистанцию в 1,5 метра придерживались не все.

По данным правоохранителей, по состоянию на 12:20, акция протеста закончилась, а движение по трассе было возобновлено.

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