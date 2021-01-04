В Санкт-Петербурге совершен дерзкий налет на отделение "Сбербанка России", сообщают "Известия".

Неизвестный в разноцветной маске ворвался в банковское отделение на Сенной площади и, угрожая кассиру пистолетом, похитил крупную сумму денег. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

По предварительным данным, он унес с собой от $7 тысяч до $8 тысяч и полмиллиона рублей.

В полицию об ограблении сообщили около полудня. Полиция ведет розыск грабителя.

Напомним, 21 октября вооруженный автоматом и гранатой мужчина в камуфляже, перчатках и маске ворвался в здание филиала "Банка Грузии" в городе Зугдиди, произвел несколько выстрелов и уложил на пол более двух десятков сотрудников и посетителей банка.

Он удерживал заложников в течение почти 12 часов. Через журналистов налетчик обозначил свое требование к властям - за выкуп в размере $500 тысяч он освободит всех заложников. Получив деньги и гарантии своей безопасности, он скрылся на автомобиле в неизвестном направлении в районе границы с Абхазией.