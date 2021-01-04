В возрасте 58 умер заслуженный художник Украины родом из Одессы Сергей Лозовский. У него были осложнения, вызванные коронавирусом.

Об этом рассказали в Одесской областной организации Национального союза художников Украины, передает "УНИАН".

"Скончался известный живописец и педагог, член Одесской областной организации Национального союза художников Украины, заслуженный художник Украины Лозовский Сергей Владимирович", - рассказали коллеги Лозовского.

Прощание с ним состоялось в воскресенье, 3 января. Коллеги художника рассказали, что причиной смерти стали осложнения, которые были вызваны коронавирусом.

Уточним, что Лозовский сделал весомый вклад в развитие отечественной живописи как представитель южной, одесской школы. Кроме того, он воспитал не одно поколение молодых художников в качестве педагога.

Он порядка 35 лет преподавал на художественно-графическом факультете Южноукраинского национального педагогического института имени Ушинского. Его работы хранятся как в частных коллекциях, так и в различных музеях Украины.

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