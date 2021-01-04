В Петербурге госпитализировали с коронавирусом 86-летнего народного артиста СССР Олега Басилашвили.

Об этом "Московскому комсомольцу" рассказал источник в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга.

По информации издания, Басилашвили, который страдает от хронической болезни легких, несколько месяцев не выходил из дома, опасаясь заразиться.

Кроме того, заболели жена и дочь артиста. Сейчас актер вместе с супругой находится в одной из петербуржских клиник. В афише БДТ им. Товстоногова до конца января нет спектаклей с его участием.

Напомним, 28 декабря стало известно, что звезду российского кино Сергея Жигунова госпитализировали с Covid-19.

Также мы писали, что авторы десятков советских шлягеров Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом.