В понедельник, 4 января, в интернете появились записи якобы прослушки в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева. Из них следует, что спецслужбы Беларуси могли планировать политические убийства своих оппонентов, в том числе журналиста Павла Шеремета.

На записи, якобы сделанной в апреле 2012 года, Зайцев в разговоре с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения "Альфа" упоминает Шеремета, который "зае*ал, б*дь".

"Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, б*дь, совсем, б*дь, – ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом" – говорит голос, похожий на Зайцева.

Также собеседники обсуждают способы ликвидации противников Лукашенко, которые "кукарекают" в Германии.

По словам сотрудников КГБ, "президент ждет этих четких мероприятий", методы "утопить, расстрелять" признаны неактуальными, поэтому стоит задача "спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство и все остальные вещи".

Бывший сотрудник белорусского спецназа, а ныне активист оппозиции Игорь Макар уже направил эту запись в официальные структуры Брюсселя для расследования преступлений режима Лукашенко.

К письму он приложил некоторые документы оперативной разработки, которую проводило КГБ для выявления всех передвижений Павла Шеремета. В них есть информация об автомобиле и месте жительства журналиста в Москве, его контактах и номерах телефонов.

После обнародования записи в Нацполиции заявили, что данная информация представляет интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

Об этом "Стране" рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.

При этом, по его словам, пленки были переданы полиции еще в декабре 2020 года при помощи Службы внешней разведки Украины.

Геращенко сообщил, что на пленках, которые изучает следствие "неопознанные лица обсуждают убийство журналиста Павла Шеремета". В частности, речь идет о варианте отравления, а также подрыва.

"В настоящее время следствие Национальной полиции Украины получило разрешение а проведение следственных действий в одной из европейских стран, кроме того, лицо-распорядителя переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", - сказал Геращенко.

Аналогичное сообщение опубликовала и Нацполиция.

Напомним, журналиста Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, Шеремет погиб на месте.

В декабре прошлого года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.