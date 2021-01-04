Появились записи, как в КГБ Беларуси якобы обсуждают убийство Шеремета. Нацполиция уже взяла их в работу
В понедельник, 4 января, в интернете появились записи якобы прослушки в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева. Из них следует, что спецслужбы Беларуси могли планировать политические убийства своих оппонентов, в том числе журналиста Павла Шеремета.
На записи, якобы сделанной в апреле 2012 года, Зайцев в разговоре с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения "Альфа" упоминает Шеремета, который "зае*ал, б*дь".
"Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, б*дь, совсем, б*дь, – ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом" – говорит голос, похожий на Зайцева.
Также собеседники обсуждают способы ликвидации противников Лукашенко, которые "кукарекают" в Германии.
По словам сотрудников КГБ, "президент ждет этих четких мероприятий", методы "утопить, расстрелять" признаны неактуальными, поэтому стоит задача "спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство и все остальные вещи".
Бывший сотрудник белорусского спецназа, а ныне активист оппозиции Игорь Макар уже направил эту запись в официальные структуры Брюсселя для расследования преступлений режима Лукашенко.
К письму он приложил некоторые документы оперативной разработки, которую проводило КГБ для выявления всех передвижений Павла Шеремета. В них есть информация об автомобиле и месте жительства журналиста в Москве, его контактах и номерах телефонов.
После обнародования записи в Нацполиции заявили, что данная информация представляет интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.
Об этом "Стране" рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.
При этом, по его словам, пленки были переданы полиции еще в декабре 2020 года при помощи Службы внешней разведки Украины.
Геращенко сообщил, что на пленках, которые изучает следствие "неопознанные лица обсуждают убийство журналиста Павла Шеремета". В частности, речь идет о варианте отравления, а также подрыва.
"В настоящее время следствие Национальной полиции Украины получило разрешение а проведение следственных действий в одной из европейских стран, кроме того, лицо-распорядителя переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", - сказал Геращенко.
Аналогичное сообщение опубликовала и Нацполиция.
Напомним, журналиста Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, Шеремет погиб на месте.
В декабре прошлого года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.