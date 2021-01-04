Геополитической проблемой назвал пандемию коронавируса президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом он заявил во время встречи с с генпрокурором страны Андреем Шведом, передает БелТА.

"Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир. Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической. Это надо было ожидать, она никогда и не была медицинской проблемой. Тем не менее нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год. 2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет", = сказал Лукашенко на встрече с генеральным прокурором Белоруссии.

Напомним, что в Беларуси уже почти пять месяцев продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко рассказал, как встретит Новый год.

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