В Греции и Болгарии некоторым пациентам, которым ввели прививку от коронавируса, стало плохо. Одного из них пришлось срочно госпитализировать, сейчас мужчина находится в реанимации.

Об этом рассказывает Skai.

"Заместитель начальника госпиталя Триасиос проходит интубационное лечение в Главной государственной больнице Никаи. У 54-летнего мужчины, у которого не было основного заболевания, в прошлую среду проявились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Он прошел тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, и не имел никаких симптомов (одышка, лихорадка, кашель)", - рассказали журналисты.

Накануне Нового года состояние мужчины ухудшилось, а 1 января его интубацию сочли необходимой. Ему поставили диагноз "дыхательная недостаточность из-за инфекции нижних дыхательных путей".

Похожая ситуация произошла и в Болгарии, передает "РИА Новости". Там после начала вакцинации Pfizer/BioNTech прививку ввели почти пяти тысячам человек. Побочные эффектны были обнаружены у четырех человек.

Двое из них пожаловались на головокружение, а у четвертого немного повысилась температура.

Напомним, в Мексике зарегистрировали еще один аллергический случай у врача после прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

Как сообщала "Страна", в швейцарском Люцерне зафиксировали смерть пациента в доме престарелых после прививки от коронавируса вакциной производства Pfizer/BioNTech.