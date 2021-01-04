Во вторник, 5 января, стартует регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО) 2021 года. Зарегистрироваться можно до 19 января включительно.

Об этом сообщили на портале Украинского центра оценивания качества образования.

Пройти регистрацию для прохождения пробного ВНО можно на сайте регионального центра оценивания качества образования.

Винницкого — обслуживает Винницкую, Житомирскую и Хмельницкую области;

Днепропетровского — обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области;

Донецкого — обслуживает Донецкую и Луганскую области;

Ивано-Франковского — обслуживает Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Черновицкую и Тернопольскую области.

Киевского — обслуживает Киев, Киевскую, Черкасскую и Черниговскую области.

Львовского — обслуживает Львовскую, Ровенскую и Волынскую области.

Одесского — обслуживает Одесскую и Кировоградскую области.

Харьковского — обслуживает Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области.

Херсонского — обслуживает Херсонскую и Николаевскую области, АРК Крым и Севастополь.

Ранее в Минобразования заявили, что в связи с эпидемией для прохождения пробного ВНО каждый участник сможет выбрать только один предмет: украинский язык, украинский язык и литературу, историю Украины, математику, биологию, географию, физику, химию, английский, испанский, немецкий или французский языки.

Тестирование по всем предметам состоится в один день, 10 апреля 2021 года.

Результат пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будет обнародован на их информационных страницах 16 апреля.

Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн в связи с региональными особенностями организации, в частности, стоимостью печати и доставки материалов по регионам.

Напомним, в Кабмине решили раздавать по 5 тысяч грн выпускникам с лучшими результатами ВНО в стране.