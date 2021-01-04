В воскресенье, 3 января, в селе Благодатное Донецкой области подросток подорвался на взрывоопасном предмете, пытаясь его распилить.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

"Подросток, 2004 года рождения, пытался распилить взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести", - рассказали спасатели.

Также известно, что в результате взрыва повреждений или возгораний зафиксировано не было.

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