В Великобритании вакциной против коронавируса AstraZeneca привили первого в мире пациента
В понедельник, 4 января, в Великобритании прививку от коронавируса вакциной, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, сделали первому в мире пациенту.
Об этом сообщает Sky News.
Человека, которому первому из всех ввели вакцину, зовут Брайан Пинкер. Он пациент больницы Черчилля, находится на диализе из-за болезни почек. Ему 82 года.
Вторым, кто получил укол, стал 88-летний учитель музыки Тревор Ковлетт. А третьим - профессор Эндрю Поллард.
На данный момент около 53 тысяч доз вакцины внедряются в шести больничных фондах: в Оксфорде, Сассексе, Ланкашире, Уорикшире и в двух в Лондоне. Позже основная часть поставок будет отправлена в более чем 700 медицинских учреждений и домов престарелых.
Брайан Пинкер первым в мире получил прививку вакциной AstraZeneca. Фото: Sky News
Напомним, в конце декабря Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины AstraZeneca. Она доступна по цене, поэтому ее будет легче доставить в дома престарелых и приемные отделения.
Также мы рассказывали, что в начале декабря Британия начала массовую вакцинацию от коронавируса препаратом компании Pfizer-BionTech. Первым мужчиной, который получил прививку, стал 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорикшир, а первой женщиной - 90-летняя Маргарет Кинан.