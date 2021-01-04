В понедельник, 4 января, в Великобритании прививку от коронавируса вакциной, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, сделали первому в мире пациенту.

Об этом сообщает Sky News.

Человека, которому первому из всех ввели вакцину, зовут Брайан Пинкер. Он пациент больницы Черчилля, находится на диализе из-за болезни почек. Ему 82 года.

Вторым, кто получил укол, стал 88-летний учитель музыки Тревор Ковлетт. А третьим - профессор Эндрю Поллард.

На данный момент около 53 тысяч доз вакцины внедряются в шести больничных фондах: в Оксфорде, Сассексе, Ланкашире, Уорикшире и в двух в Лондоне. Позже основная часть поставок будет отправлена ​​в более чем 700 медицинских учреждений и домов престарелых.

Брайан Пинкер первым в мире получил прививку вакциной AstraZeneca. Фото: Sky News

Напомним, в конце декабря Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины AstraZeneca. Она доступна по цене, поэтому ее будет легче доставить в дома престарелых и приемные отделения.

Также мы рассказывали, что в начале декабря Британия начала массовую вакцинацию от коронавируса препаратом компании Pfizer-BionTech. Первым мужчиной, который получил прививку, стал 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорикшир, а первой женщиной - 90-летняя Маргарет Кинан.