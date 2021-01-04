В воскресенье, 3 января, умерла американская актриса Таня Робертс, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство".

Об этом сообщает Mirror.

Что послужило причиной трагедии, на данный момент неизвестно. Как рассказал представитель 65-летней актрисы, 24 декабря она потеряла сознание после прогулки с собаками. В этот день Робертс доставили в больницу.

Там ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако состояние актрисы не улучшилось. 3 января Робертс скончалась.

Звезда кино родилась 15 октября 1955 года в ирландско-еврейской семье в Нью-Йорке. Ее настоящее имя – Виктория Ли Блум. В 15 лет она забросила школу ради замужества, а потом поехала путешествовать по США автостопом.

Свою карьеру она начала в 70-х в качестве модели, снимаясь в рекламе зубной пасты. Затем она получила несколько ролей в театральных постановках. Параллельно Робертс преподавала танцы в паре с Артуром Мюрэйем.

Дебютом в кино для нее стала роль детектива Джули Роджерс в боевике "Ангелы Чарли". После этого она сыграла в сериале "Остров фантазий". Главной ролью Робертс называют роль девушки Джеймса Бонда по имени Стэйси Саттон в фильме про Агента 007 "Вид на убийство" в 1985 году.

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